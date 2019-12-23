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Дело Шеремета: юрист показал фото, которые рушат версию следователей

Все дело в принтах на одежде
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Человек, которого украинская полиция показала на скриншотах видео, а потом назвала подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, не Андрей Антоненко. 

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, соответствующее заявление сделал адвокат еще одной подозреваемой в деле — Юлии КузьменкоВлад Добош.

В частности он опубликовал фото, которые, по его словам, доказывают, что человек на скриншотах видео, обнародованных полицией, не Антоненко. Юрист подчеркивает, что на его одежде совершенно другие принты.

Поясним, Добош сопоставил фото Антоненко в футболке с логотипом Black Label Society, а также кадр видео со столкновениями полиции и сторонников блокады Крыма в Херсонской области. 

На последнем фигурировал мужчина в толстовке с принтом Orlando.


Как сообщалось ранее, подозреваемый  в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск в Печерский суд на президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. 

Адвокат Антоненко Святослав Жерновников пояснил, что речь идет о нарушении презумпции невиновности.
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