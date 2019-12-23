Дело Шеремета: юрист показал фото, которые рушат версию следователей

Человек, которого украинская полиция показала на скриншотах видео, а потом назвала подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, не Андрей Антоненко.





Юлии Кузьменко — Влад Добош. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , соответствующее заявление сделал адвокат еще одной подозреваемой в деле —





В частности он опубликовал фото, которые, по его словам, доказывают, что человек на скриншотах видео, обнародованных полицией, не Антоненко. Юрист подчеркивает, что на его одежде совершенно другие принты.





Поясним, Добош сопоставил фото Антоненко в футболке с логотипом Black Label Society, а также кадр видео со столкновениями полиции и сторонников блокады Крыма в Херсонской области.





На последнем фигурировал мужчина в толстовке с принтом Orlando.











