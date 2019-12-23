



Ранее тот заявил, что в Беларуси ужасная деградация на всех уровнях, поскольку «25 лет фактического рабства даром не прошло».





– Хотел написать вам, Дмитрий Львович, еще год назад, когда вы приезжали в Беларусь, которую «никогда не видели такой испуганной». Настолько испуганной, что «даже оппозиционные интеллигенты готовы сплотиться вокруг Лукашенко как чуть ли не оплота сопротивления русскому миру», – отметил в своем открытом письме Владимир Некляев. – Я хотел спросить вас тогда: с чего вы это взяли?





Кого имели в виду? Имея отношение к «оппозиционным интеллигентам», уверяю вас, что нисколько не испуган, и готов «сплотиться в сопротивлении русскому миру» вокруг кого угодно, только не «вокруг Лукашенко». Как и вы, надеюсь, не готовы сплотиться в борьбе за русский мир вокруг Путина…





Вы смотрели телерепортажи, видели фото с акций протестов против «углубления интеграции»? Посмотрите несколько фотоснимков… Эти люди похожи на перепуганных рабов?





Белорусский поэт ответил и на другие утверждения Дмитрия Быкова.





– Уверяю вас, Дмитрий Львович: шансы стать европейской страной у Беларуси есть! И шансы эти гораздо выше, чем у России, в которой они пока действительно не просматриваются. Потому что столетия рабства (Новгород — не в счет, Новгородская республика — это Великое Княжество Литовское) не проходят бесследно, – написал Владимир Некляев.





Ответил он и на заявление о «чудовищной деградации» в белорусской культуре, литературе.





– Каким образом, Дмитрий Львович, смогли вы увидеть отсутствие белорусской драматургии, если не бывали (я вас спрашивал об этом на книжной выставке в Москве) в белорусском театре? Как могли ощутить никудышность белорусской литературы, прозы, поэзии, не читая по-белорусски, — а по-русски прочитать вы не могли: белорусскую (как и украинскую) литературу в России (в отличие от Европы) просто перестали (потому что нет для Москвы белорусского и нет украинского языка!) переводить, – задался вопросом Некляев.









Поэт рассказал об истории из прошлого, которая на его взгляд, многое говорит о русской интеллигенции.





Во время последнего съезда Союза писателей СССР Владимир Некляев с Василем Быковым попытались собрать подписи русских писателей под письмом в поддержку белорусского языка и культуры. В результате Некляев сумел собрать две подписи, Быков – одну.





– Остальные, обнимая и выявляя дружеское расположение, похлопывали по плечу: «Да бросьте вы, ребята…», – рассказал поэт.





– У представителей русской культуры как было, так и остается убеждение в неполноценности соседних с ней культур и их представителей, которые будто бы по природной, белорусской или украинской ущербности не способны подняться вровень с «русским гением». В связи с этим могу напомнить о том, что европейская культура двигалась не с востока на запад, а наоборот, и что культуре, прежде всего литературе, словесности учил Москву полоцкий монах, – написал Некляев. – В тех, кто или по рождению, или по нахождению в русском культурном поле «должен называться русским», присутствует ген имперскости вне зависимости от их убеждений и взглядов.





В их сознании неистребимая имперская инфекция. Она не только в Проханове с Прилепиным, но и в Бродском, написавшем уничижительные стихи об украинцах, в Некрасове, написавшем оду вешателю белорусов генералу Муравьеву, и еще глубже: в том, что «русское всё», в певце империи, о котором Мицкевич сказал: «Он деспота воспел подкупленным пером». Все они в каком-то смысле — члены фантомно существующего Союза писателей СССР, от которых мы столетиями добиваемся права на равенство, а они снисходительно похлопывают нас по плечу: «Да бросьте вы, ребята! Мы же друзья, сябры…»





Что делают в дружбе, если не добиваются взаимности?





Уходят. И если смотреть со спины, то уходящие могут показаться испуганными и деградировавшими. Но поверьте, Дмитрий Львович: так только кажется.









Добавим, что и Владимир Некляев, и Дмитрий Быков придерживаются демократических взглядов.





Поэт и прозаик Некляев хорошо известен как общественно-политический деятель. В 2010 году он участвовал в президентских выборах – в основной день голосования поэт был избит, а затем провел несколько месяцев в СИЗО КГБ. Amnesty International признала его узником совести





Журналист и писатель Дмитрий Быков оппозиционно настроен к политике Кремля и Владимиру Путину. Он открыто высказывается против аннексии Крыма, ведет программу на «Эхе Москвы» и периодически выступает на российских акциях протеста.