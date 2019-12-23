В Беларуси будет еще одна амнистия
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Глава Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало в понедельник.
"Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с министерством внутренних дел", - сказал Сукало. Его цитирует госагентство БелТА.
По словам председателя ВС, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.
Источник: interfax.by
13:31 23/12/2019
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