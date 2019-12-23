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Дорогая независимость: начинаются суды над противниками "интеграции" с РФ

В ближайшие дни в Беларуси пройдут суды над участниками массовых акций в поддержку независимости, которые состоялись 7 и 8 декабря.


ПЦ Вясна публикует предварительное расписание судебных процессов:

26 декабря

Алексей Прохоров (Витебск), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в "живом цепи"). Суд Витебского района, 11.00.

Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10 (каб.237)

Павел Северинец, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в акции 7 декабря). Суд Фрунзенского района.

27 декабра

Юрий Губаревич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Первомайского района, 9.30 (кабинет 25).

30 декабря

Кудик Андрей, составлены два протокола по части 1 статьи 23.34 КоАП (за участие в акциях 7 и 8 декабря). Суд Ленинского района, 11.30.

Владимир Орлов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.

Наталья Ладутько, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.

Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30 (каб. 3134). Судья Кисляк А.И.

Владимир Некляев, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30.
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