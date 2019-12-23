Обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, приговорили к смертной казни. Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.
Еще троих приговорили к тюремным срокам, в общей сложности они проведут в заключении 24 года. Имена осужденных не раскрываются.
В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.
Журналиста Джамаля Хашогги убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В 2017 году он переехал из Саудовской Аравии в США, где писал колонки с критикой власти и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Источник: tvrain.ru
12:49 23/12/2019
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