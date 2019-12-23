- Владимир Иванович, вы в 2001 году обнародовали сенсационные материалы из уголовного дела о пропавших. А как отреагировали на разоблачительные признания экс-сотрудника СОБРа Юрия Гаравского?





- Возникли новые обстоятельства, на которые власть должна отреагировать и возобновить следствие.





Это резонансное дело, некоторые свидетели живут за границей, нужно, вероятно, привлечь к расследованию и международных экспертов. Уже, кстати, была такая практика – когда расследовали уголовное дело о взрыве в метро.









- Лукашенко в свое время очень категорично высказывался по поводу приглашения международных экспертов специально для расследования дел о громких исчезновениях: «Если вы хотите сказать, что я завтра приведу, как это вы писали в газетах, ФБР сюда, еще какие-то западные структуры и они будут вести следствие, вы тоже этого не дождетесь. Потому что я знаю, какие выводы Запад сделает. Это все там сварено».





- Но дело-то расследовать надо! Я не знаю, почему пока никакой реакции нет на слова Гаравского. Думаю, не в интересах власти перед президентскими выборами замалчивать эту тему, это наводит на разные размышления…





Я посмотрел еще раз на всю информацию, которая у меня есть, обновил все в памяти… Когда появились копии материалов из уголовного дела, все чиновники МВД в один голос называли это бредом. И сам президент говорил, что кто-то специально копает под него…





Хотя в постановлении о превентивном задержании Дмитрия Павличенко экс-председатель КГБ Владимир Мацкевич пишет, что имеются достоверные данные о том, что он является организатором и руководителем преступной группы, занимающейся похищением и физическим устранением граждан.





Но тех, кто занимался расследованием этих дел, устранили. В отставку отправили тогдашнего генерального прокурора Олега Божелко и экс-главу КГБ Владимира Мацкевича. А Виктора Шеймана, фамилия которого фигурировала в материалах уголовного дела, назначили генеральным прокурором.





Не хотелось, чтобы сейчас случилось что-то подобное. Надо, наконец, серьезно заняться расследованием этого дела и информировать общественность о том, что сделано.





- Как думаете, почему столько лет прошло, а молчат экс-генпрокурор Божелко и экс-председатель КГБ Мацкевич?





- Лукашенко когда-то рассказал, что спас жизнь Владимиру Мацкевичу, у того была онкология, и он отправил его лечиться в Германию. Получается, Мацкевич ему жизнью обязан…





А Божелко, видимо, просто боится. Нет сомнений в том, что он видел уголовное дело в полном объеме. Особенно если была дана команда на задержание Дмитрия Павличенко.





Так что страх. Только страх…





- Как думаете, какая роль в этих делах Александра Лукашенко? Убийства Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского совершались с его ведома?





- Не могу сказать однозначно, отдавал он приказ на убийство или нет. Кто отдавал приказ на убийство, кто физически уничтожал – тут надо детально разбираться.





Я и Христосу Пургуридесу, когда он приезжал сюда, говорил об этом. Но президент знаком с материалами дела, он сам об этом говорил. Он запрашивал и материалы по Павличенко, и рапорт Николая Лопатика он видел.





Но такие подробности, которые привел Юрий Гаравский – они требуют обязательного рассмотрения. И не пользу авторитета власти будет, если представители правоохранительных органов снова займутся примерно тем же, чем и в 2001 году, начнут придумывать поводы, чтобы не расследовать это дело.





Врет свидетель или нет – это должно следствие установить. Значит, расследование дел нужно возобновлять!









Никто в данном случае под президента не копает. Причем тут вообще политика? Есть конкретное уголовное дело, есть рассказ свидетеля, от первого лица, – расследуйте строго в рамках Уголовного кодекса!