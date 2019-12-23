Выборы-24. Пойдет ли Путин на "корректировку" Конституции?





В России не исключена вероятность досрочных президентских выборов. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщают СМИ. По его словам, в начале следующего года коммунисты утвердят программу и сформируют «правительство национальных интересов и народного доверия» с тем, чтобы идти на выборы в Госдуму.









«Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», – сказал Зюганов во время выступления на конференции левых сил.





Между тем, в России, и не только, продолжают осмысливать, что же на самом деле хотел сказать глава государства Владимир Путин, допустив возможность изменения конституции страны, и во что это может вылиться на практике, в том числе в отношении решения проблемы транзита власти после окончания нынешнего президентского срока, истекающего в 2024 году.





Предмет для гаданий действительно есть, потому что сам Путин сформулировал мысль так, что ее каждый вправе толковать, как хочет.





Напомним, президент РФ в ходе традиционной «большой» пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя государственного медиахолдинга, заявил о незыблемости основ конституционного строя, прописанных в первой главе документа. А вот другие части конституции, по его мнению, «так или иначе» менять можно.





Путин также признался, что в курсе дискуссий по поводу корректировки Конституции, связанных с перспективой расширения прав парламента. Это идею в течение года активно проталкивал спикер Госдумы и бывший глава администрации президента Вячеслав Володин. Некоторые политологи увязывали такие потенциальные изменения с возможностью постепенного перехода страны к модели парламентского правления.





Президент РФ дал понять, что он и тут не против, но, если это и делать, то «аккуратно». Наконец, Владимир Путин допустил, но опять-таки в довольно обтекаемой форме, что «можно было бы» убрать слово «подряд» из статьи, определяющей максимальные пределы сроков президентской власти. Сейчас, согласно Конституции, страной на президентском посту можно управлять не более двух сроков, идущих один за другим.





Тут уместно вспомнить о своеобразной «рокировке», когда Путин в 2008 году пересел в кресло премьера, формально уступив на четыре года властные полномочия Дмитрию Медведеву, а затем снова получил право баллотироваться на два полноценных срока, которые к тому же заметно увеличились.









В случае внесения такой поправки Владимир Путин будет лишен шансов на возвращение в Кремль в нынешнем статусе, а, например, Дмитрию Медведеву, при избрании его президентом, это сулит сокращение президентского периода правления до одного срока.





Впрочем, все это пока чисто гипотетические расклады. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в газете «Ведомости» указал, что Путин в 2012 году уже говорил о возможности убрать из конституционной статьи оговорку «подряд», но ни к каким переменам это не привело.





Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко также настроен скептически относительно рассуждений Владимира Путина по конституционной теме.





«То, что он сказал об изменении Конституции и возможности убрать фразу о двух сроках президентства подряд, можно было бы назвать микросенсацией, но, учитывая, что Путин - хозяин своих слов, я бы не стал к этому относиться слишком всерьез. Захочет - откажется или «забудет», как он делал это не единожды», - констатировал журналист в комментарии Русской службе «Голоса Америки».





В свою очередь, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что фраза, сказанная Путиным в ответ на вопрос, что делать с Конституцией, открывает «зеленый свет» широким дискуссиям на данную тему.





По его мнению, это стало главной сенсацией пресс-конференции и обозначило возможные варианта решения проблема транзита власти.





«Если не очень получается с белорусским сценарием (в соответствии с которым Путина прочили в лидеры наделенного особыми полномочиями "союзного государства" - В.В.), который латентно обсуждался, то можно протестировать самый простой прямой путь решения проблемы - изменения в конституцию, - рассуждает политолог в комментарии «Голосу Америки». - Думаю, что тестирование в этом плане уже началось, во всяком случае, идея вброшена. Теперь ее должен как-то оценить политический рынок».





Это был хороший повод закинуть удочку, чтобы узнать, как на подобные инициативы отреагируют общественное мнение и элиты, резюмировал Андрей Колесников.





Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский, напротив, уверен, что заявление Путина о возможности внесения изменений в конституцию еще не означает, что в Кремле окончательно принято какое-то решение по этому поводу. По оценке юриста, слова президента нужно понимать лишь в том смысле, что он в курсе дискуссии, которая шла в последнее время на этот счет.





«То, что после двух сроков президентства подряд человек после небольшой паузы может еще раз идти на два срока, и впрямь выглядит не хорошо, - добавил профессор в интервью «Голосу Америки». – Он (Путин), правда, не сказал об этом прямо, но в дискуссиях это подразумевалось: мол, пробыл два срока - и хватит».









По словам Ильи Шаблинского, президент продемонстрировал своего рода жест, показав, что он готов на такую уступку, которая применительно к нему уже ничего не означает: «Для него исключение словечка «подряд» уже не опасно. Он готов на ограничение власти будущих президентов, но не себя».





При этом юрист не сомневается, что в нынешних условиях переиначить Конституцию России при необходимости можно как угодно.