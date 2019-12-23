Лукашенко не раз уличали в том, что по одному и тому же вопросу он в разное время высказывает прямо противоположные мысли. Подборку таких цитат на самые актуальные темы подготовил Коммерсант





О женщинах во власти

«Мы уже убедились: треть женщин в парламенте — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами».





16 сентября 2019 года на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.





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«Президентское кресло женщине я не уступлю, хотя я считаю женщину великим творением природы, непревзойденным… А у нас надо вкалывать, надо бегать, широко шагать, чтоб штаны не порвать. И мы, славяне, не очень воспринимаем, когда женщина — президент. Это чисто мужская профессия. Не надо вам в эти президенты лезть: это беда, горе, не дай бог».





7 октября 2011 года на пресс-конференции в Минске.

Об оппозиции

«Оппозиция в Беларуси необходима, но она должна быть конструктивной и не финансироваться на 100% из-за рубежа»





28 сентября 2008 года на избирательном участке во время парламентских выборов.





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«И здесь пощады никому не будет. Не дай бог кто-то переступит Рубикон, к которому вообще никому нельзя близко подходить,— реакция военных и правоохранительных органов должна быть жесткой».





15 декабря 2010 года на совещании в Минске о возможности выступлений оппозиции после выборов президента Беларуси.

О диктатуре «То, что я не диктатор — это 100% так, потому что это противоречит моей сущности. Я демократ даже больше, чем вы, даже больше, чем в вашем понимании этого процесса и этого слова. И даже всех ваших англичан и великобританцев. Я свободу человека ценю превыше всего. Свободу».

25 октября 2012 года в интервью британским СМИ Independent и BBC.

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«Что касается второго, не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал... Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым. Но Господь с ним».

4 марта 2012 года во время «Минской лыжни» в ответ на критику европейских дипломатов.





О преемнике

12 июля 2009 года в интервью австрийской газете Die Presse.«В ближайшем обозримом будущем президентом Белоруссии будет Александр Лукашенко… А если говорить о преемнике, самого маленького (младшего сына.— “Ъ”) будут готовить — уникальный человек».

12 апреля 2007 года на пресс-конференции в Минске.

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«У нас это невозможно. И если я говорил о своем малыше, то это была обычная шутка… Запомните: в нашей стране кто будет президентом, очередным, будет определять только белорусский народ».

12 июля 2009 года в интервью австрийской газете Die Presse.





О белорусском языке

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык».

30 августа 2006 года в поручении министру образования Александру Радькову.

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«Я никогда не унижал белорусский язык. При Лукашенко при поступлениях в вузы теперь пишут больше на белорусском языке сочинений, чем на русском. Понимаете?.. Я против того, чтобы эту тему вообще обсуждать. Язык — это святое».

30 августа 2016 года в интервью профессору Рэдфордского университета Григорию Иоффе для его книги «Переоценивая — Беларусь в культурном и геополитическом контексте».



О России

«Нет более пророссийского человека в Белоруссии, чем Лукашенко».





11 мая 2010 года на встрече с губернатором Курганской области Олегом Богомоловым.





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«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли огурцы не понравились. То ли у них подозрения есть, что мы что-то поставляем не оттуда: и каждый день происходит закрытие наших предприятий — нам закрывают рынок… То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».





11 апреля 2019 года на совещании с экономическим блоком правительства в Минске.

О США

«Наша страна заинтересована в поддержании полноценного сотрудничества с Соединенными Штатами. Мы в общем-то от этой позиции никогда не отходили, даже в самые худшие времена наших отношений… Мы никогда не согласимся, когда нам навязывают силой некую свободу, но мы хорошие ученики, если вы нам предложите варианты, которые будут продвигать нашу страну к суверенитету и большей независимости».

3 августа 2015 года в Минске на встрече с делегацией конгрессменов США.

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«Скажите мне, пожалуйста, уважаемые представители демократии, зачем вы разрушили Ирак? Это международное преступление, почему вы за это не отвечаете? О какой после этого можно говорить демократии, если убиты не только тысячи иракских граждан и других, но погибли тысячи американцев? А у них дети, семьи. А что творится сейчас в Ираке, Афганистане? Где главную скрипку играет "демократическая" — беру в кавычки — страна?»

8 марта 2011 года в интервью для The Washington Post.





О "союзном государстве" «Сказать нет союзу Беларуси и России — это значит сказать, что мы враги собственному народу».

29 декабря 1998 года в эфире национального телевидения.

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«Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией.— “Ъ”). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз».

17 ноября 2019 года на избирательном участке во время парламентских выборов.





О Крыме «Мы говорим о Крыме. Суверенитет, не суверенитет, но зачем претендовать там России, Беларуси, какому-то государству на часть территории Украины и говорить о суверенитете? Давайте подумаем о крымском населении, давайте из Крыма сделаем, ну, допустим, я говорю, зону свободной торговли, давайте дадим возможность людям почувствовать в Крыму, что они люди».

23 мая 1997 года в интервью российским журналистам.

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«Я верю, что, как говорит президент (России.— “Ъ”), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда… Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет такой силы, которая против желания России может это сделать (вернуть Крым Украине.— “Ъ”). Это территория уже России, как они считают — и не только они. И я не вижу даже каких-то в этом направлении действий».

26 сентября 2019 года на пресс-конференции в Минске.





О Борисе Ельцине

«Единственный человек, который мог его называть на "ты", был я. Это было его требование. Вы знаете, я сижу с ним: "Борис Николаевич, ну, вы". Он сразу меня перебивает: "Ну, я же тебя просил, ты меня на «ты» называй". Хотя он ко мне как к сыну относился, поэтому я его очень хорошо знаю».





16 декабря 2011 года в интервью Сергею Доренко.





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«Я открыто говорю: что мне непросто было с Ельциным, когда он рычал: "Шеремета (журналист Павел Шеремет.— “Ъ”) отпустите", а Березовский мне потом рассказал, как они устроили эту провокацию на границе то ли с Литвой, то ли с Польшей, по переходу через границу, чтоб Шеремета задержали, чтоб сделать скандал. Это было спровоцировано, и я тогда усек, что это было спровоцировано. Хотите — получайте!.. Что, мне просто было? Непросто».





8 ноября 2010 года на встрече с польскими журналистами, показанной в эфире телеканала «Белсат».