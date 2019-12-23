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Новая пассия? На закрытой VIP-вечеринке Лукашенко танцевал с неизвестной блондинкой

Оперная певица Маргарита Левчук выложила в сториз кусок выступления Александра Лукашенко на гала-ужине в ресторане «Лебяжий». Пресс-служба Лукашенко не сообщала, что он посещал это мероприятие.

Новая пассия? На закрытой VIP-вечеринке Лукашенко танцевал с неизвестной блондинкой
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Скриншот со сториз Маргариты Левчук
На данный момент (23 декабря 10.30 - прим. БП) видео удалено.

Как передает Белсат, неизвестно о чем говорил Лукашенко в выступлении со сцены. Но на видео звучат только несколько фраз, контекст которых неизвестен: 

«Президентскую тоже.. Ну может быть раз пять. Второй раз, я точно помню, мы с Владимиром Николаевичем были. Но об этом лучше не рассказывать, даже в узком кругу… Поэтому я заранее…»

Далее в сториз видно как на сцене выступают известные белорусские группы «Тяни-толкай», J: МОРС и другие.


Телеканал «Беларусь-1» вчера выдал в эфир специальный репортаж об этом, отметив, что комплекс строили по приказу Лукашенко, но без использования бюджетных средств. 

В сюжете показали и кадры из гала-ужина в «Лебяжем», однако ни слова об участии в мероприятии Лукашенко сказано не было. Не рассказывала об этом и пресс-служба Лукашенко. 

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Правда, БелТА 21 декабря сообщала, что глава государства принял участие в хоккейном матче с хоккеистами Минской области как раз на льду «Олимпик Парка».

В сюжете БТ из официальных лиц на гала-ужине можно увидеть только председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Но в сториз Маргариты Левчук также попал Владимир Макей.

Ресторан «Лебяжий» принадлежит компании «Тапас» бизнесмена Павла Белого, с которым Лукашенко играет в хоккей с 2006 года.

Еще в 2014 году Александр Лукашенко подписал указ №365, согласно которому компания «Тапас» получила часть территории рядом с заказником «Лебяжий» для постройки там многофункционального комплекса. 

Проект застройки сам по себе вызвал много вопросов у общественных активистов и экологов – они высказывали мнения, что жилищный комплекс может навредить природе. 


В 2018 году ситуация еще более обострилась – в уже утвержденный проект стали вносить существенные изменения. «Тапас» влез на береговую линию пруда Лебяжий, хотя эта зона имеет статус особо охраняемой природной территории. Именно там и построили ресторан.
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