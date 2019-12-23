«Бобруйский курьер» будут судить за материал с избирательного участка

Она утверждает, что газета солгала о том, что происходило в один из дней досрочного голосования на избирательном участке № 22 Бобруйска. Судебное заседание назначено на 27 декабря в 9.30 в суде Бобруйского района и Бобруйска.









«Достаточно было прикоснуться, и они открывались»





15 ноября на сайте «Бобруйского курьера» появился материал «Секретарь участковой избирательной комиссии закрылась от наблюдателей с урной для голосования в своем кабинете». (По словам наблюдателей, в ящике была щель размером в 2-3 см, и это видно на фото.) События, которые описывались в материале, произошли накануне, 14 ноября.





"Ящик никуда не выносится. Она остается в рабочем кабинете секретаря. Она закрылась в этом помещении и не хочет открывать его. Секретарша категорически отказывалась оттуда выходить", — приводятся в материале слова очевидца о том, что происходило на участке.





Секретарь Бобруйской участковой избирательной комиссии № 22 Юлия Фурман, о которой шла речь в материале, направила в адрес «Бобруйского курьера» обращение, в котором указала, что «материал не соответствует действительности». И потребовала себе 5000 рублей за моральный ущерб.





«Данная статья опубликована только на основании информации, представленной доверенным лицом Комара А. И. Смирновой Г. Других доказательств, которые бы подтверждали точность данной информации, издательства газеты не представила. Опубликовав эту информацию, редактор газеты даже не попытался проверить ее на соответствие действительности», — написала в своем письме Фурман.





Александр Комар баллотировался в депутаты как раз по 78-му округу. (Напомним, его избирательную программу отказалась печатать государственная газета "Бобруйская жизнь", а листовки — бобруйская типография.) Галина Смирнова — его доверенное лицо. На следующий день после публикации, 16 ноября, Комар был снят с выборов якобы за нарушение избирательного законодательства. Смирнову лишили аккредитации как доверенного лица Комара.





Фурман в своем письме в редакцию утверждала, что дверь в кабинет, где она находилась одна вместе с ящиком для досрочного голосования во время двухчасового перерыва на обед, она не закрывала: «Дверь в кабинет, как указано в статье, мной не закрывались, достаточно было прикоснуться к ним, и оно открывалась».





Чтобы зафиксировать факт нарушения в тот день, наблюдатели сразу позвали дежурного сотрудника милиции, который отказался ираться с нарушением избирательного законодательства, предложив наблюдателям и доверенным лицам кандидата обратиться в комиссию. Он только подтвердил, что именно общественный порядок здесь не нарушается. На этом основании секретарша теперь утверждает, что милиционер не имел к ней никаких претензий.





«Расцениваю повестку как попытку давления на независимых журналистов»





Секретарь комиссии требовала в своем обращении, чтобы «Бобруйский курьер» опубликовал опровержение материала или представил доказательства «всего того, что описано в статье».





Галина Смирнова и наблюдатели настаивают на том, что во время перерыва, с 14.00 до 16.00, секретарь Юлия Фурман осталась в кабинете одна с ящиком для голосования, а в какой-то момент вообще закрыла дверь. (То, что двери были закрыты, фактически подтверждает в своем письме в «Бобруйский курьер» и сама истицы). Наблюдатель Алла Шпакова подала жалобу на действия секретаря в окружную комиссию. В качестве свидетелей, которые могут подтвердить факты, изложенные в жалобе, подписались еще один наблюдатель и два доверенных лица кандидата в депутаты Александра Комара.





Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко утверждает, что газета не нарушила законодательство. Статья была основана на показаниях свидетелей, очевидцев, которым не верить нет повода, тем более, что они зафиксировали факт правонарушения в присутствии сотрудника милиции прямо на избирательном участке.









«В материале, о котором ведется, описывались только события и преподавались только факты, свидетелями которых были наблюдатели и доверенные лица кандидата в депутаты. Деловые, профессиональные качества госпожи Кучер не обсуждались И не оспаривались, ее честь как гражданки — не приуменшалась. Никаких публичных оскорблений не было, — рассказывает о ситуациии Анатолий Санотенко. — Поэтому правовое основание для исковых требований отсутствует. Утверждение, что информация якобы сфабрикована, не подтверждается объективными данными».





«Ни Избирательный кодекс, ни методическое пособие для участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, разработанный Центризбиркомом, не предусматривают каких-либо самостоятельных действий или охраны урны для досрочного голосования секретарем участковой комиссии по выборам. Это не входит в его функции, — отмечает Анатолий Санотенко. — Расцениваю эту повестку как попытку давления на независимых журналистов, как принуждение к цензуре, в том числе на будущих президентских выборах».