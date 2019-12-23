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Минобороны России ужимает казарменный фонд на территории Беларуси

Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем 7 раз и продолжает сокращаться.

Об этом можно судить  по заявкам Министерства обороны России на закупку услуги по обслуживанию фонда. Сказывается ли это на численности российских военнослужащих на базах в поселке Озеречье и в Вилейке, не раскрывается, пишет "Ежедневник".

 На ресурсе https://zakupki.gov.ru/  на этой неделе  появилась информация о завершении закрытого аукциона «по закупке услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2019-2020 годах».  

Начальная цена закупки была определена в 118,5 млн. российских рублей. В ее рамках одним из основных предметов торгов  стало привлечение подрядчика, который должен в течение осени 2019-осени 2020 годов обеспечить «эксплуатационное содержание объектов казарменно-жилищного фонда» площадью 324 683,70 кв. метров.

Это почти на 30 тыс. кв. метров меньше, чем было в заявке Минобороны России на  2018-2019 годы (354 200,40 кв. метров), и в разы – чем было на протяжении 2016-2018 годов.   Подрядчик в 2017-2018 годах обслуживал 1 139 354,59 кв. м. на военных базах под Барановичами и в Вилейке, в  2016-2017 годах -1 247 550,36  кв.м., в 2015-2016 годах - 2 372 573,28 кв. метров.


Так как аукцион с прошлого года носит закрытый характер, его победитель  не назван. 

В 2016-2018 годах  казармы в Беларуси обслуживала  российская компания «Буд Инфо Сервис».  Как говорится на ее сайте,  «предприятие осуществляет активную деятельность в сфере комплексного эксплуатационно-технического обслуживания имущественных объектов, строительства, текущего и капитального ремонтов на территории Крыма, Приднестровской Молдавской  Республики и дружественных республик Российской Федерации».

В частности, она «выполняет работы по текущему ремонту, эксплуатации и обслуживанию казарменно-жилищного фонда, санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий, а так же обслуживанию инженерных сооружений военных городков МО РФ». 
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