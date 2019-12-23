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Путину отправили фигу с маком вместо интеграции

Брутальный перфоманс «Казнь беларуской независимости» прямо перед зданием ООН провели беларусы, проживающие в Нью-Йорке.


В Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке беларусы отправили новогодний подарок: в коробке от конфет «Сладкий сюрприз» была запакована фига с маком как символ категорического несогласия с агрессивным характером внешней политики российского руководства и предполагаемой «углубленной интеграции» Беларуси с Россией.
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