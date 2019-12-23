В России силовики тренировались разгонять митинги на девятиклассниках

Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с инцидентом, сообщает пресс-служба ведомства.





«По инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса», — говорится в сообщении.





Председатель профсоюза Альянс учителей Республики Татарстан Раушан Валиуллин в Facebook сообщил, что девятиклассникам предложили нападать на силовиков, которые были в полной экипировке со щитами и дубинками.





