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В России силовики тренировались разгонять митинги на девятиклассниках

В российской республике Татарстан силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков на учениках девятых классов местной школы.

Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с инцидентом, сообщает пресс-служба ведомства.

«По инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса», — говорится в сообщении.


Председатель профсоюза Альянс учителей Республики Татарстан Раушан Валиуллин в Facebook сообщил, что девятиклассникам предложили нападать на силовиков, которые были в полной экипировке со щитами и дубинками.



При этом школьников скручивали и заламывали им руки, пишет "Новое время".
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