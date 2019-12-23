Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии, которая подсчитала уже 99% голосов, пишет "Новое время"





Так, по последним данным, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, тогда как второе место с 26,7% голосов занимает действующая президент и представитель правящей правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество Колинда Грабар-Китарович.





Третье место с результатом 24,4% занимает популярный хорватский певец и бизнесмен Мирослав Шкоро. Он, впрочем, не является новичком в политике и даже был членом хорватского парламента в 2008 году.









Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур президентских выборов в Хорватии состоится 5 января 2020 года.





Кто будет окончательным соперником Милановича, станет известно после подсчета 100% голосов избирателей.





Новоизбранный президент приступит к исполнению своих обязанностей в феврале 2020 года.