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Президентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата — опрос

Действующий президент Польши Анджей Дуда вдвое опережает главного кандидата от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства.




Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator.

46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной Гражданской платформы Малгожату Кидаву-Блонскую.

На третьем месте — глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.

Ранее результаты последних социологических опросов показывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.
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