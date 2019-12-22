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Спросили 32 белорусские ИТ-компании про интеграцию. Посмотрите на результаты

Компания Andersen высказалась о том, чем опасна для белорусского ИТ-сообщества интеграция России и Беларуси. Среди главных опасений — угроза ПВТ и санкции.

Перед второй встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 20 декабря редакция dev.by разослала запросы по этому вопросу в 32 компании. Решилась высказаться одна.

Из 32 компаний:

Проигнорировали —  20
Отказались отвечать — 8
Обещали ответить, но не смогли — 3

Пока не готовы, новогодние праздники, очень сложная тема
Отказывали компании так:

- У руководства в этом опросе принципиальная позиция — мы не даем комментариев относительно данной темы. Каких-то ответов на дополнительные вопросы относительно причин также дать не могу. Поэтому просьба именно в данном опросе нашу компанию не упоминать.

- Наша компания пока не будет давать комментарии на эту тему. (dev.by уточнил: «пока» — это до какого срока?) Бессрочно. Я не располагаю полномочиями делать прогнозы, а те, кто располагают, сроков не назвали. 

- Мы воздержимся от комментариев / не хотели бы общаться на эту тему.
Большое спасибо за предложение! Мы не сможем квалифицированно ответить на эти вопросы, к сожалению. Будем рады принять участие в обсуждении технологических тем.

- Спасибо за запрос. Наша компания не комментирует политические темы. Надеемся на понимание.

- К сожалению, пока не готовы прокомментировать ситуацию для статьи. Спасибо за предложение
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