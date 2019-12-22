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В России на фасадах домов вешают портреты Сталина со словами "Я вернусь"

Портреты диктатора развесили как в центре Москвы, так и на окраине российской столицы/

В Москве накануне 140-летия со дня рождения советского диктатора и палача Иосифа Сталина на фасадах нескольких зданий появились проекции с его изображением и надписью "Я вернусь", пишет "Фокус".

Портреты бывшего советского вождя развесили как в центре Москвы, так и на окраине российской столицы.

В пресс-службе московского департамента СМИ и рекламы самовольное размещение проекций на фасадах назвали незаконным.


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь одобрил размещение портретов Сталина на фасадах домов. Он назвал это "общей волей" и "инициативой патриотов".

Кроме того, в городе Балахна Нижегородской области на одном из зданий повесили рекламный щит с изображением Сталина в образе Терминатора. Надпись на плакате также гласит: "Я вернусь".


В Коврове Владимирской области на фасаде местного ДК имени Ленина также повесили баннер с портретом Сталина и надписью "Помнят жители Коврова подвиги великого вождя", пишет издание "Зебра".


По официальной версии, Сталин родился 21 декабря 1879 года (9 декабря по старому стилю). По другим данным - 18 (6) декабря 1878 года.

После распада Советского Союза Иосиф Сталин сохранил определенную популярность в России и Грузии. Вместе с тем его тоталитарное правительство осудили за нарушение фундаментальных прав и свобод человека, массовые репрессии, этнические чистки, сотни тысяч казней и голод, в результате которых погибли миллионы людей.
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