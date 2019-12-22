Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Варшаве прошла акция в поддержку независимости Беларуси

Участники пикета собрались в самом центре польской столицы.

В Варшаве вчера около 20 человек протестовали против интеграции Беларуси с Россией. Участники, которые собрались в самом центре польской столицы около колонны Сигизмунда III Вазы, держали плакаты «За независимую Беларусь», «No Russia» и другие, сообщает «Радыё Рацыя».


Как отмечают организаторы, в акции принимали участие в основном молодые люди, которые приехали учиться в Польшу. Подобные акции протеста прошли также в Белостоке, Кракове и Щецине.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru