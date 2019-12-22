Макрон назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.
Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрона отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации:
"Слишком часто Францию сегодня воспринимают как страну, что смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики".
Источник: "Украинская правда"
10:40 22/12/2019
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