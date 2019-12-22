Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Макрон назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.

Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрона отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации: 

"Слишком часто Францию ​​сегодня воспринимают как страну, что смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики".
Источник: "Украинская правда"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru