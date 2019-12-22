Союзное государство России и Беларуси: сценарии будущего

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся саммит глав государств СНГ. В его рамках прошла запланированная две недели назад встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет "Голос Америки"





Во время предыдущих переговоров в Сочи ощутимого прогресса по части принятия программы углубленной интеграции достигнуто не было, в связи с чем и понадобилась дополнительная встреча. Заметных результатов не удалось достигнуть и на этот раз, поэтому лидеры стран-участниц «Союзного государства России и Белоруссии» по итогам отделались переговоров общими фразами.





Более конкретными оказались слова министра экономического развития России Максима Орешкина, который сказал, что углублению интеграции между двумя странами препятствуют три группы вопросов, связанные с налогами, нефтью и газом.





О некоторых причинах разногласий Москвы и Минска упомянул Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Он, в частности, сказал, что Россия не готова субсидировать экономику партнера по Союзному государству в полном объеме, а условием льготной цены на газ должно стать создание наднациональных органов в сфере экономики.

«Решение об углублении интеграции откладывается»





Прокомментировать итоги переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге Русская служба «Голоса Америки» попросила белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана.





«За последние несколько недель стороны жестко и понятно обозначили свои позиции. Путин сказал, что никаких скидок на газ больше того, что уже есть, он давать Беларуси не хочет. И смысл сказанного таков, что для того, чтобы получать газ по тем ценам, что и Смоленская область, нужно и стать, как Смоленская область. То есть, интегрироваться гораздо глубже», – отметил Шрайбман.





Что же касается нефти, то, с точки зрения эксперта, компенсация так называемого «налогового маневра» возможна только в том случае, если Беларусь полностью унифицирует свою налоговую систему с российской, что вряд ли произойдет.





Собеседник «Голоса Америки» подчеркнул, что слова Путина о необходимости создания неких наднациональных органов прозвучали достаточно резко. «Минск в последние месяцы довольно однозначно давал понять, что никаких наднациональных органов создавать не готов. Поэтому сторону уперлись в отсутствие почвы для компромисса. Поскольку нет продвижения по налогам, то и “дорожная карта”, которую они собирались подписать, остается неподписанной. А значит, решение об углублении интеграции тоже откладывается», – считает Артем Шрайбман. Сложившуюся ситуацию он считает патовой.









«Именно Лукашенко несет ответственность за то положение, в котором мы сегодня оказались»





На первую половину дня пятницы в Минске был запланирован митинг сторонников интеграции Беларуси и России. Однако к назначенному времени на Октябрьскую площадь белорусской столицы пришли только журналисты и несколько случайных прохожих.





Противникам сближения с Москвой удалось под вечер собрать несколько тысяч человек. Кстати, митинг против интеграции проходил в Минске и в день сочинского саммита. Тогда белорусская милиция вела себя достаточно корректно, и против обыкновения, никого не задержала. На этот раз более 60 оппозиционеров были предварительно вызваны повестками или по телефону в отделения милиции для «профилактических бесед». В Гродно были задержаны лидеры всех оппозиционных политических организаций. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» рассказал руководитель центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько.





По его словам, за несколько дней до этой акции на белорусском телевидении была развернута кампания по дискредитации ее участников. Тем не менее, сама акция, по свидетельству Лебедько, прошла довольно спокойно.





Анатолий Лебедько считает, что прошедшая акция не была выражением поддержки президенту Лукашенко. «Люди, которые пришли сюда, считают его виновным в том, что сейчас идет атака на белорусский суверенитет. Потому что автором, архитектором этого Союзного договора был никто иной, как Александр Лукашенко. Правда, тогда была другая ситуация, Лукашенко подписывал договор со стареющим Ельциным, и мысленно примерял на себя шапку Мономаха. У него был план под названием “общеславянский президент”, и Лукашенко был полон сил и желания его реализовать. Но сегодня, по прошествии двадцати лет, то, что раньше выглядело перспективным политическим проектом, сейчас стало ловушкой и для самого Лукашенко, и для почти девяти с половиной миллионов человек, которые живут сегодня в Беларуси», – отмечает Лебедько. И подытоживает:





«Так что именно Лукашенко несет ответственность за то положение, в котором мы сегодня оказались».





«Со временем протест может стать более радикальным»





Еще один участник митинга протеста против «углубленной интеграции с Россией» – председатель партии «Народная Громада» Николай Статкевич – в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что белорусская власть старается использовать протест в своих целях. И при этом делает все, чтобы он не был слишком массовым и не приобрел бы лавинообразный характер. «В то же время этот протест улучшает переговорные позиции Лукашенко во время его встреч с Путиным. Однако, со временем протест может стать более радикальным», – считает Статкевич.





Причиной народного недовольства может стать значительное ухудшение экономического положения в стране. «В наших городках предприятия закрываются, а частников всех придавили. То есть, ни государственной работы, ни частной нет. Люди вынуждены выезжать на заработки в Россию, а сейчас уже поехали в Польшу. А белорусы – не западные украинцы и не молдоване, они домоседы. Для них такие поездки – колоссальный стресс. Если эти люди увидят, что Лукашенко ослабел, они проявят свои негативные эмоции», – не сомневается председатель «Народной Громады».





В этой ситуации, по мнению Николая Статкевича, у президента Беларуси есть три варианта действий. Первый – начать проводить политические и экономические реформы, на что он никогда не пойдет. Второй – довести страну до бунта, и тогда, по словам собеседника «Голоса Америки», его ждет «судьба Каддафи, а может еще и хуже».





Третий вариант представляется оппозиционеру самым вероятным: «Лукашенко, конечно, немножко поупирается, но, я думаю, перед Новым годом, или после Нового года он эти “дорожные карты” углубленной интеграции подпишет. А дальше начнется самое главное: Путин заявит, мол надо идти дальше – создать общий парламент, общее правительство. А дальше недалеко и до общего президента – все, как написано в плане сдачи белорусского государства, навязанного Александром Лукашенко Москве в 1999 году. Этот план называется “Договор о создании Союзного государства”, там все это прописано – общая армия, валюта, граница. И деваться Лукашенко некуда», – подытоживает Николай Статкевич.