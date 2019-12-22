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Дело Шеремета: сегодня на Майдане дадут концерт в поддержку подозреваемых

Организаторы и участники мероприятия "не верят" в причастность подозреваемых к убийству.




22 декабря на Майдане Независимости проведут музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.

Организаторы считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой".

И организаторы, и участники убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

Также организаторы концерта заявили, что, по их мнению, это дело "имеет политическую окраску", а правоохранители оказывают "давление на активный слой общества".

"Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" – говорится в заявлении.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, а также волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых.
Liga.net
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