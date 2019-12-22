











22 декабря на Майдане Независимости проведут музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.





Организаторы считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой".





И организаторы, и участники убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".





Также организаторы концерта заявили, что, по их мнению, это дело "имеет политическую окраску", а правоохранители оказывают "давление на активный слой общества".





"Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" – говорится в заявлении.





В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, а также волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых.



