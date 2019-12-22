







Как сообщают зарубежные аналитики, американский лидер самостоятельно отказался от зарплаты размером $400 тысяч.





Однако такое благородство можно легко объяснить тем, что состояние Дональда оценивается почти в $3 млрд.





На второй строчке в рейтинге сиятельных бедняков оказался президент Афганистана Ашраф Гани. Каждый месяц, исполняя обязанности главы государства, он получает доход в размере $500.





Что удивительно, у него нет каких-либо дополнительных заработков. Стоит отметить, что в среднем в Афганистане в месяц получают $100 в месяц.





На третьем месте в данном списке оказался украинский лидер Владимир Зеленский. Бывший шоумен получает $1 000 в месяц. Однако от этого он не особо расстраивается, ведь за несколько лет на проекте «Квартал 95» он заработал несколько миллионов долларов.





Не может похвастаться зарплатой и китайский лидер Си Цзиньпин. Ежемесячный доход у него едва дотягивает до $2 000 в месяц.





В ТОП-5 президентов с мизерной зарплатой попал и Александр Лукашенко. Ежемесячный доход главы нашего государства от президентской деятельности составляет чуть меньше трёх тысяч долларов в месяц.