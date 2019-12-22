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Зюганов предположил проведение досрочных выборов президента РФ в сентябре

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение о возможности проведения досрочных президентских выборов в России в сентябре 2020 года.

"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - заявил Зюганов в субботу на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

Причины, по которым российские власти могут пойти на такой шаг, Зюганов не назвал. Но главную проблему российской политики - как Путину остаться у власти - досрочные выборы не решают, так как в РФ остается запрет для одного человека занимать пост президента более двух сроков подряд.
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