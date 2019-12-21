Казахстан присоединяется к протоколу об отмене смертной казни

В Казахстане еще в 2003 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. С этого времени в стране прекратили исполнение всех смертных приговоров, хотя суды могут выносить решения о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.









Единственной страной в Европе, где используется смертная казнь, остается Республика Беларусь. Последний смертный приговор в нашей стране приведен в исполнение 17 декабря. Международное сообщество раскритиковала руководства страны по этому случаю.















