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Казахстан присоединяется к протоколу об отмене смертной казни

Казахстан начинает процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу об отмене смертной казни. Соответствующее решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт tengrinews.kz.

В Казахстане еще в 2003 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. С этого времени в стране прекратили исполнение всех смертных приговоров, хотя суды могут выносить решения о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.


Единственной страной в Европе, где используется смертная казнь, остается Республика Беларусь. Последний смертный приговор в нашей стране приведен в исполнение 17 декабря. Международное сообщество раскритиковала руководства страны по этому случаю.
СК/АА belsat.eu
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