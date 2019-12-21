Лукашенко рассказал о своей первой встрече с Путиным

Судя по рассказу Лукашенко, их первая встреча состоялась еще до того, как Путин стал президентом России. Обстоятельства этой встречи белорусскому лидеру напомнил сам Путин. Как рассказывает Лукашенко, когда российский президент указал ему на давность их знакомства, он спросил у Путина: «А где мы познакомились?».





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Тогда российский лидер напомнил Лукашенко о его давнем визите в Санкт-Петербург и спросил, помнит ли он, кто его тогда встречал. «Я говорю: ну тогда помню!» — со смехом признался Лукашенко.





С 1990-го по 1996 год Владимир Путин работал в Санкт-Петербурге в команде занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 1994 году. Судя по всему, их первая встреча произошла в середине 1990-х.









Последняя на сегодня встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко тоже состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.





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