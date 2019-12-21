Елена Анисим в студии Еврорадио





Об этом Анисим заявила на Сойме Партии БНФ, который прошёл в Минске 21 декабря, пишет euroradio.fm





Анисим считает, что перед выборами оппозиция могла бы провести кампанию по сбору подписей за неучастие Лукашенко в выборах. Она заявила, что готова вести переговоры о сотрудничестве во время президентской кампании с Беларуской социал-демократической партией (Грамада) и Партией БНФ.





“С остальными структурами я буду разговаривать, если получу поддержку этих двух структур”, — цитирует Елену Анисим "Беларуская праўда". Однако сегодняшний Сойм Партии БНФ не принял никаких решений о поддержке президентской кампании бывшего депутата.





Елена Анисим заявила о президентских амбициях одной из первых, почти год назад. Аналогичное заявление об участии в выборах-2020 Александр Лукашенко сделал 17 ноября 2019 года.







