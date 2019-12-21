Лукашенко изменил состав Совета безопасности
Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики Михаила Мясниковича и бывшего главы МВД Игоря Шуневича руководитель страны лишил мест в Совете безопасности.
Вместо них были назначены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.
Совет безопасности — межведомственный орган, который разрабатывает меры по безопасности государства. Совет возглавляет Александр Лукашенко, пишет euroradio.fm
17:06 21/12/2019
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