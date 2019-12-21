Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко изменил состав Совета безопасности

Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики Михаила Мясниковича и бывшего главы МВД Игоря Шуневича руководитель страны лишил мест в Совете безопасности.

Вместо них были назначены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Совет безопасности — межведомственный орган, который разрабатывает меры по безопасности государства. Совет возглавляет Александр Лукашенко, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru