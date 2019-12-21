Россия не молчит, митингует за интеграцию

Об этом сообщил в Facebook сопредседатель организации Сергей Григоров.





Активисты выступали за интеграцию России и Беларуси в одну страну. Стоя перед белорусскими дипломатическими миссиями, они держали в руках плакаты с надписями: «Хватит делить русских на нерусских», «Польские паны, вон из Белой Руси», «Русский флаг вернется в Брест, Лукашенко под арест» и другие, пишет Белсат.









«Последние десятилетия режим Лукашенко проводит в Белоруссии политику дерусификации, проводится политика уничтожения общей исторической памяти», – заявил Сергей Григоров.





По его словам, «Лукашенко против реальной интеграции».





«Он хочет продолжать получать деньги из России под красивые слова о дружбе, а в реальности проводить политику раскола нашего общего народа», – отметил руководитель «Российских демократов».





Митингующие требовали от Кремля «зримых и конкретных шагов, вынуждающих Лукашенко изменить политику, прекратить политику превращения русских, прежде всего белорусской молодёжи, в так называемых литвинов», – пишет Григоров. Также от российских властей они требуют слияния белорусов в одном государстве с Россией.







