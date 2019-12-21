Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Россия не молчит, митингует за интеграцию

Пикет в поддержку интеграции в России. 20 декабря активисты движения «Российские демократы» провели одиночные пикеты у посольства Беларуси в Москве и у консульства Беларуси в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил в Facebook сопредседатель организации Сергей Григоров.

Активисты выступали за интеграцию России и Беларуси в одну страну. Стоя перед белорусскими дипломатическими миссиями, они держали в руках плакаты с надписями: «Хватит делить русских на нерусских», «Польские паны, вон из Белой Руси», «Русский флаг вернется в Брест, Лукашенко под арест» и другие, пишет Белсат.


«Последние десятилетия режим Лукашенко проводит в Белоруссии политику дерусификации, проводится политика уничтожения общей исторической памяти», – заявил Сергей Григоров.

По его словам, «Лукашенко против реальной интеграции».

«Он хочет продолжать получать деньги из России под красивые слова о дружбе, а в реальности проводить политику раскола нашего общего народа», – отметил руководитель «Российских демократов».

Митингующие требовали от Кремля «зримых и конкретных шагов, вынуждающих Лукашенко изменить политику, прекратить политику превращения русских, прежде всего белорусской молодёжи, в так называемых литвинов», – пишет Григоров. Также от российских властей они требуют слияния белорусов в одном государстве с Россией.
МГ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru