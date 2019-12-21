На площади находятся политики Павел Северинец, Владимир Некляев, Юрий Беленький и другие.





20 декабря в Минске произошел неразрешенный властями митинг. По разным подсчетам на улицы вышли около полутора тысяч белорусов. Таким образом люди протестуют против переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Петербурге.





Фото Радыё Сабода и tut.by