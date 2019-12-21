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Второй день протеста. Сегодня, 21 декабря, в Минске проходит акция протеста против интеграции с Россией

Днем 21 декабря в Минске началась очередная акция протеста против интеграции с Россией. На Октябрьскую площадь приходят люди, которые не хотят объединения с соседним государством

Второй день протеста. Сегодня, 21 декабря, в Минске проходит акция протеста против интеграции с Россией
Фото: Радио Свабода
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На площади находятся политики Павел Северинец, Владимир Некляев, Юрий Беленький и другие.

20 декабря в Минске произошел неразрешенный властями митинг. По разным подсчетам на улицы вышли около полутора тысяч белорусов. Таким образом люди протестуют против переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Петербурге.

Фото Радыё Сабода и tut.by
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