Всё дозволено. Путин около часа (!) читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре
Президент России в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».
– Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить, — отметил Владимир Путин.
Лекция прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также президент Молдовы Игорь Додон.
Российский лидер также зачитал руководителям государств рассекреченные документы, касающиеся Второй мировой войны, отметив, что хочет написать на этот счет статью, пишет gazetaby.com
14:07 21/12/2019
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