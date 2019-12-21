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Изменился состав Совбеза Беларуси: плюс два, минус три

Александр Лукашенко своим указом изменил состав Совета Безопасности Беларуси. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Своих мест лишились трое: бывший начальник Генштаба Олег Белоконев, бывший председатель Совета Республики Михаил Мясникович и бывший глава МВД Игорь Шуневич, пишет reform.by

Вместо них в Совбез введены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Бывшая глава Администрации президента Наталья Качанова осталась в Совете, так как получила новую высокую должность — теперь она председатель Совета Республики Национального собрания.


Таким образом Совбез покинули трое, а назначены лишь двое, потому что должность начальника Генштаба Беларуси после назначения Белоконева депутатом Палаты представителей остается вакантной.

Указ подписан 19 декабря и вступил в силу в тот же день.
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