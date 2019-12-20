Лукашенко: "Буду дома, пить не буду". Как отметит Новый год президент
Александр Лукашенко во время пребывания в Санкт-Петербурге рассказал российским журналистам, как отметит Новый год.
Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге под портретом Петра I / Reuters
"Буду дома, пить не буду, — цитирует слова белорусского руководителя life.ru. — Не потому что я трезвенник, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на страже".
По словам Лукашенко, в те же новогодние праздники, когда люди "беспечны", обычно "очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов". Иногда для их решения подключается непосредственно руководитель государства.
08:57 21/12/2019
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