



Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге под портретом Петра I / Reuters





"Буду дома, пить не буду, — цитирует слова белорусского руководителя life.ru. — Не потому что я трезвенник, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на страже".





По словам Лукашенко, в те же новогодние праздники, когда люди "беспечны", обычно "очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов". Иногда для их решения подключается непосредственно руководитель государства.







