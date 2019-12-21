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Путин: «Много не пейте». После саммита СНГ в Санкт-Петербурге участников угощали шампанским

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ.

По окончании саммита главы государств пообщались в еще более неформальной обстановке: президент РФ Владимир Путин предложил гостям шампанское.

Этот момент попал на видео. Короткий ролик опубликовала в своем «Телеграме» российская телеведущая Ольга Скабеева.

По информации кремлевской пресс-службы, после саммита лидеры СНГ отправились на обед, пишет belnovosti.by
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