Путин: «Много не пейте». После саммита СНГ в Санкт-Петербурге участников угощали шампанским
20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ.
По окончании саммита главы государств пообщались в еще более неформальной обстановке: президент РФ Владимир Путин предложил гостям шампанское.
Этот момент попал на видео. Короткий ролик опубликовала в своем «Телеграме» российская телеведущая Ольга Скабеева.
По информации кремлевской пресс-службы, после саммита лидеры СНГ отправились на обед, пишет belnovosti.by
08:37 21/12/2019
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