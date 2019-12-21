Голосование по кандидатуре Михаила Мясниковича проходило в Санкт-Петербурге. Свой новый пост экс-глава Совета Республики займет 1 февраля следующего года.





Когда Лукашенко захотел лично представить Мясниковича другим глава государств, то чиновника почему-то не оказалось рядом, пишет gazetaby.com/





– А где Михаил Владимирович? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке! – потребовал глава Беларуси.









Напомним, что Мясниковичу 69 лет. Для новой работы ему придется переехать в Москву.



