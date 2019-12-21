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Лукашенко на саммите в Петербурге: «А где Мясникович? Покажите человека живого!»

Забавный момент произошел на саммите ЕАЭС, когда Александр Лукашенко захотел представить другим главам государств нового руководителя коллегии Евразийской экономической комиссии.

Голосование по кандидатуре Михаила Мясниковича проходило в Санкт-Петербурге. Свой новый пост экс-глава Совета Республики займет 1 февраля следующего года.

Когда Лукашенко захотел лично представить Мясниковича другим глава государств, то чиновника почему-то не оказалось рядом, пишет gazetaby.com/.

– А где Михаил Владимирович? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке! – потребовал глава Беларуси.


Напомним, что Мясниковичу 69 лет. Для новой работы ему придется переехать в Москву.
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