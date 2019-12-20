ЕС подчеркивает, что Беларусь остается единственной страной в Европе, которая применяет смертную казнь, призывает ввести мораторий как первый позитивный шаг на пути к отмене смертной казни, пишет reform.by





Очередной смертный приговор в Беларуси был приведен в исполнение 17 декабря. Казнили Александра Осиповича, который убил двух девушек в Бобруйске летом 2018 года.



