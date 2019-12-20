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ЕС отреагировал на исполнение очередного смертного приговора в Беларуси

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в наивысшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности», – говорится в сообщении, распространенном Европейской службой внешних связей.

ЕС подчеркивает, что Беларусь остается единственной страной в Европе, которая применяет смертную казнь, призывает ввести мораторий как первый позитивный шаг на пути к отмене смертной казни, пишет reform.by

Очередной смертный приговор в Беларуси был приведен в исполнение 17 декабря. Казнили Александра Осиповича, который убил двух девушек в Бобруйске летом 2018 года.
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