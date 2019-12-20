В Гродно осудили задержанных оппозиционеров

Активистов Ежи Грыгенчу и Владимира Арцымана судили по ч.1 ст.23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых акций. Их оштрафовали на 255 рублей каждого.





Сергею Веремеенко присудили штраф в 765 рублей, Вадиму Саранчукову – в 637,5 рублей. Их осудили по ч.3 ст.23.34 КоАП за повторное нарушение законодательства о массовых акциях.





Активисты собираются обжаловать решения в областном суде.













Живую цепь в защиту независимости гродненцы организовали 15 декабря на Старом мосту через Неман. Около сотни людей с бело-красно-белыми флагами и плакатами взялись за руки, чтобы выразить отрицательное отношение к объединению с Россией.



