Получат ли политические партии финансирование из госбюджета?

"Белорусский партизан" поинтересовался у члена рабочей группы по подготовке данного законопроекта, председателя БСДП Игоря Борисова, готов ли окончательный вариант документа.





- Палата представителей должна рассмотреть этот законопроект весной 2020 года, -- говорит Игорь Борисов. - Финальную версию законопроекта я еще не видел. Я принимал участие в заседаниях рабочей группы по разработке этого законопроекта при Минюсте. Было три заседания, и последнюю версию законопроекта, которая была оговорена со всеми участниками встреч, направили на ознакомление в различные министерства и ведомства.





Пока нет информации о том, какие ответы прислали из госорганов, потому что после этого рабочая группа еще не собиралась. Но был договор, что, скорее всего, будет еще заседание, чтобы была возможность какие-то моменты обсудить и подправить.





На мой взгляд, очень важно, что предлагается снять ограничения на финансирование политических партий из республиканского и местных бюджетов. И я не вижу причин, чтобы, например, Министерство экономики или Министерство финансов с этим предложением не согласились.





Ведь это ограничение ранее было введено, чтобы не допустить монополии коммунистической партии. А теперь, когда мы говорим о политическом плюрализме, этот пункт выглядит абсолютно ненужным архаизмом. Это самый главный вопрос - чтобы политические партии имели поддержку из бюджета.





Власть должна быть заинтересована поддерживать партии, отстаивающие национальные интересы Беларуси, имеющие свое видение по поводу развития нашей страны и готовые нести ответственность за то, что происходит здесь и сейчас.