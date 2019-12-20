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Казахстан намерен отменить смертную казнь

Казахстан намерен присоединиться к международному протоколу по отмене смертной казни

Президент этой страны поручил начать процедуру присоединения Казахстана к международному протоколу по отмене смертной казни, передает «Казинформ». 

«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия. 

Отметим, что данный документ подразумевает взятие странами-участницами на себя международных обязательств об отмене смертной казни.
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