Казахстан намерен отменить смертную казнь
Казахстан намерен присоединиться к международному протоколу по отмене смертной казни
Президент этой страны поручил начать процедуру присоединения Казахстана к международному протоколу по отмене смертной казни, передает «Казинформ».
«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.
Отметим, что данный документ подразумевает взятие странами-участницами на себя международных обязательств об отмене смертной казни.
15:47 20/12/2019
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