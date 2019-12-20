"Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и, несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает sputnik.by





О развале СССР и достижениях

Лукашенко полностью согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о Союзном государстве)", - сказал он.





"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Беларуси.





По его словам, "это тоже достижение". "Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - согласился Лукашенко с президентом РФ.





О товарообороте и интеграционном процессе

Путин со своей стороны обратил внимание на то, что, например, когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял 9 миллиардов долларов, а сейчас он - 35,5 миллиарда долларов.





"Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, это для людей хорошая поддержка", - сказал Путин.





Президент РФ также подчеркнул, что опыт, который Россия и Беларусь приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕАЭС. "То есть это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров", - добавил он.









О едином пространстве для работы

Путин подчеркнул, что коллеги из правительств России и Беларуси после недавней встречи президентов 7 декабря в Сочи "хорошо поработали". "Мы очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить", - подчеркнул он.





Лукашенко также со своей стороны перечислил достижения в рамках Союзного государства. В частности, он обратил внимание на то, что две страны создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы спецслужб, которые работают в контакте.





"Мы всегда констатируем, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая таможня, единая граница в данном случае на Западе (...), у нас единая противовоздушная оборона, единая группировка Вооруженных сил на западном направлении", - перечислил президент Беларуси.





Он также добавил, что "никаких проблем нет у России для полетов над Беларусью, в сфере авиатранспорта".





"Более того, наша компания "Белоруснефть" вернулась на рынок России и уже не только оказывает сервисные услуги и не только реанимирует старые месторождения - компания очень сильная - она уже добывает нефть в РФ в содружестве с другими компаниями", - напомнил Лукашенко.





Коснувшись экономики и социальной сферы, Лукашенко обратил внимание на то, что "сегодня Беларусь не только покупает в России сырье, но и комплектующие, и на предприятиях РФ, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян".





"На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязано на наш с вами товарооборот и производственную кооперацию", - напомнил он президенту РФ.





Максима Орешкина, который лишь сообщил, что остались несогласованными 3 дорожные карты из 31, стало быть, о самом важном не договорились. Как сообщает Пул Первого, отчитываться за их итог к журналистам снова послали, который лишь сообщил, что остались несогласованными 3 дорожные карты из 31, стало быть, о самом важном не договорились.









"У нас сейчас по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты", - сказал Орешкин, которого цитирует телеграм-канал Пул №3









На вопрос, будет ли до нового года еще одна встреча глав России и Беларуси, Орешкин не ответил.





Похоже, цену на газ мы узнаем в лучшем случае лишь с боем курантов. Когда-то это уже было и называлось "газовой войной".