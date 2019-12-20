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Казус дня: на митинг в поддержку "интеграции" пришли только журналисты

Пророссийские силы обещали митинг в поддержку интеграции. Предполагалось, что акция пройдет 20 декабря по 12 до 13 часов на Октябрьской площади.

На 12.00 на площади были только журналисты, передает радио Свабода.


11 декабря руководителю Администрации президента Игорю Сергеенко было направлено обращение от имени руководителей «левопатриотических общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет «Единство». 

Его авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади акцию в поддержку "интеграции" с Россией. Она планировалась на 20 декабря, с 12.00 до 13.00.

Одним из подписантов заявки является организатор акций «Бессмертный полк» в Минске, председатель совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

По телефону сообщил журналисту Свободы, что акция не состоится. "Мы не успели подать заявление в исполком. А денег на штрафы у нас нет", - пояснил Драко.

Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации.
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