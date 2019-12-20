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Украинский МИД напомнил Путину: когда-то Москва была подчинена Киеву

В украинском МИД ответили Путину на "исконно русские земли", которыми он назвал всю восточную Украину.


Накануне Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 20 декабря, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что часть Украины якобы "исконно русские территории".

"Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал он.

Боднар сообщил, что официальное заявление МИД будет обнародовано позже.


Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

При этом он вновь заявил, что иностранных военных на Донбассе нет, а военную технику сепаратистам могли поставить симпатизирующие им государства.
Источник: korrespondent.net
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