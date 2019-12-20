Статкевича хотели отравить? Политик чуть не умер от странной аллергии
Оппозиционный политик Николай Статкевич вчера вынужден был вызывать скорую. Но не исключено, что остался жив он благодаря тому, что его жена - врач.
О странной истории, произошедней с ним накануне, Николай Статкевич сообщил в Фейсбуке.
"Вчера многие прислали мне поздравления с именинами или годовщиной Площади-2010. Благодарен за все, кроме последнего "поздравления".
Поздно вечером у меня началась очень быстрая и острая аллергическая реакция. Начался отек дыхательных путей. Жена врач. Не медлила ни минуты - нашла в домашней аптечке анталлегенный препарат для инъекций, разломила капсулу и дала выпить. Остановила процесс до приезда "скорой".
Девочки, что приехали, сделали инъекции - спасибо им. От госпитализации я отказался.
Не знаю, как ко мне добрались, но в случайность этого инцидента именно в такой день не верю. Раньше такого со мной никогда не случалось. Обычное пищевое отравление исключаю - ел за несколько часов перед этим и только ранее испытанную мной еду.
Да и главное - не первый это такой случай. В начале лета в Швеции острая и очень опасная аллергическая реакция с такими же симптомами вдруг появилась у Владимира Некляева после визита одного якобы белорусского эмигранта.
Причин для пищевого отравления у него не нашли. После моих настойчивых и долгих просьб через два месяца Владимир Прокофьевич сделал анализы на химическое отравление. В его крови медики обнаружили вещества, которые свидетельствуют в пользу именно этой версии", - написал Стакевич
"Белорусский партизан"
12:59 20/12/2019
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