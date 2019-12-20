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Ирину Халип наказали штрафом за "Встречу свободных людей"

Белорусскую журналистку Ирину Халип вызвали сегодня в суд Партизанского района Минска

Журналистку cудили по статье 23.34 Административного кодекса — за «публичное выражение своего отношение к предстоящим «выборам», высказанное на легальной, проходившей в рамках официальной агитационной кампании, Встрече свободных людей 15 ноября на площади Свободы в Минске.

Ирину Халип оштрафовали на 15 базовых величин ($182.1), сообщает charter97.org
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