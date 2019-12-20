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"Беларусь 1" агитирует за "интеграцию" и пугает штурмом Дворца республики

Телеканал “Беларусь 1” вчера выпустил в эфир 10-минутный сюжет о неоспоримых плюсах экономической интеграции Беларуси и России и бессмысленности антиинтеграционных акций.

А ещё снова вспомнил про детей и политика Павла Северинца.

Журналист государственного телеканала Алексей Волков рассказывает о плюсах интеграции и подчёркивает, что разговор ведётся только об экономике:

“Отмена роуминга, единый Налоговый кодекс, рынок энергоносителей - всего 31 дорожная карта говорит об экономике. А ведь даже в пресловутом договоре о создании Союзного государства красной линией через весь текст идет мысль: Минск и Москва — равные партнеры”.

Штурм Дворца Республики

По мнению журналиста госсми хорошая идея интеграции тонет в оскорбительных криках и плакатах, не говоря уже о попытке штурма:

“Причем Дворца республики, который, в общем-то, ни при чем, да и активистов не пускала милиция на ступеньки хотя бы потому, что — это знаковое для страны здание, и оно, всегда под охраной. Не говоря даже о том, что сама Октябрьская площадь  не входит в число разрешенных для проведения мероприятий такого рода”.

Хайп Северинца

Досталось в очередной раз и политику Павлу Северинцу. Сперва риторически спросили почему такие люди как он выводят людей на акции и вводят в заблуждение, да и вообще не могут толком сформулировать из-за чего протестуют. Напомнили о предупреждении со стороны ГУВД:

“Лидера белорусских христианских демократов предупредили в канун опять же христианских светлых праздников — не нарушайте закон, долго закрывать глаза, тем более, когда на улицах много детей и семей отдыхающих от суеты - на беззаконие не будут”.

А в конце и вовсе обвинили в попытке “хайпануть” и заработать политические очки на “острой теме”.

Ранее ряд других государственных СМИ опубликовали статьи и сюжеты о предыдущих акциях 7 и 8 декабря и предупредили об опасности акции 20 декабря. 
Источник: euroradio.fm
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