Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС





Выход Лондона из Евросоюза планируется на 31 января 2020 года.





Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС будет внесен в Вестминстер 20 декабря. Окончательное приятие законопроекта планируется на январь следующего года. Британское правительство пересмотрит свои приоритеты во внешней политике и оборонной сфере, объявила в тронной речи королева.





Лондон, заверила она, и после Brexit продолжит использовать санкции как инструмент борьбы с нарушением прав человека.





Другие приоритеты Британской короны имеют сугубо внутриполитический характер. Это поддержка здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры, создание новой иммиграционной системы, борьба с загрязнением окружающей среды.





Кроме того, новое правительство консерваторов намерено увеличить тюремные сроки за наиболее тяжкие преступления.





Всеобщие досрочные выборы в Соединенном Королевстве прошли 12 декабря 2019 года.





На них тори одержали фантастическую победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Следовательно, консерваторы могут провести через парламент любое решение без поддержки других депутатов