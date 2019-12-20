Опрос: почти половина американцев выступают за импичмент Трампу





Около половины всех жителей США считают, что президент Дональд Трамп должен быть отстранен от власти после импичмента, который был объявлен ему в среду Палатой представителей. Об этом говорится в результатах соцопроса Reuters/Ipsos, опубликованного в четверг.





Общенациональный интернет-опрос, проведенный через несколько часов после того, как большинство законодателей в нижней палате Конгресса проголосовало за импичмент Трампа, демонстрирует, что спорные действия демократов мало повлияли на умонастроения в расколотом пополам обществе.





Отвечая на вопрос о конкретных статьях импичмента, 53% респондентов согласились с тем, что Трамп злоупотребил своей властью, и 51% подтвердили, что он препятствовал действиям Конгресса.





Около 42% опрошенных, большинство из них – демократы, сказали, что Сенат должен отстранить президента от власти. Еще 17% считают, что Конгресс должен осудить действия Трампа, 29% респондентов полагают, что статьи импичмента должны быть отменены, остальные участники опроса сказали, что у них нет собственного мнения по этому поводу.









Общество по-прежнему расколото в отношении импичмента Трампа, который заявляет, что демократы ведут против него «охоту на ведьм» и незаконно пытаются отстранить его от власти.





При этом 44% американцев одобряют действия Конгресса в отношении Трампа. 41% опрошенных не одобряют процесс импичмента и то, как его ведут демократы в Палате представителей.





Отвечая на вопрос о том, как импичмент повлиял на их отношение к Трампу, 26% респондентов сказали, что теперь они больше поддерживают президента. Об уменьшении поддержки заявили 20% респондентов, 48% опрошенных не поменяли своих взглядов в отношении Трампа.





В опросе Reuters/Ipsos, который проводился на территории всей страны с 18 по 19 декабря, приняли участие 1108 человек. Интервал погрешности опроса – 3%.