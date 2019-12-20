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Убийство Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест

Апелляционный суд Киева рассмотрит в пятницу, 20 декабря апелляционную жалобу на меру пресечения от подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.




Об этом сообщил адвокат подозреваемой Владислав Добош в Facebook.

По словам адвоката, в судейскую коллегию войдут три судьи.

Ранее адвокаты подали апелляционные жалобы на аресты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

12 декабря 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.

Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.
"Белорусский партизан"
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