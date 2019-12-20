Убийство Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест













Об этом сообщил адвокат подозреваемой Владислав Добош в Facebook.





По словам адвоката, в судейскую коллегию войдут три судьи.





Ранее адвокаты подали апелляционные жалобы на аресты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.





12 декабря 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.





Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.





По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.





Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.





20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.