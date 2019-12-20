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Власти Беларуси больше опасаются внутреннего врага, а не внешнего

Стратегический план обороны, который Лукашенко обсуждал с главами силовых ведомств, по сути сводится к одной задаче – любой ценой не допустить скоординированную извне дестабилизацию внутри страны.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил Лукашенко.

Что стоит за словами «суверенитет, независимость и территориальная целостность страны», после совещания растолковал стране исполняющий обязанности начальника Генерального штаба, первый замминистра обороны РБ Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что в качестве угрозы военные сейчас не рассматривают, хотя и не исключают, крупномасштабную войну как таковую.

"Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую. В противовес этому у нас разработан свой комплекс мер", - пояснил первый замминистра обороны, в чем, по мнению властей, заключается основная угроза безопасности синеокой.

Он сообщил, что при подготовке утвержденных документов военные изучали опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле.

"Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования", - заявил Вольфович.

По его словам, в армии есть силы немедленного реагирования, готовые в случае непредвиденной ситуации прикрыть участки вдоль госграницы, вместе с МВД взять под охрану объекты внутри страны, разогнать протестные акции.
АФН
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