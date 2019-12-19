Рыгора Астапени, «углубленная интеграция» Беларуси и России, стартовавшая с заявления российского премьера Дмитрия Медведева год назад, осталась на точке старта. «Есть некое ощущение, что дела интеграции за последний год не продвинулись совсем. Обсуждение процесса, всех этих дорожных карт идет постоянно (во всяком случае, про обсуждение говорят, хотя содержание неизвестно), но решений, на самом деле, нет никаких, - отметил в интервью По мнению руководителя Центра новых идей«углубленная интеграция» Беларуси и России, стартовавшая с заявления российского премьера Дмитрия Медведева год назад, осталась на точке старта. «Есть некое ощущение, что дела интеграции за последний год не продвинулись совсем. Обсуждение процесса, всех этих дорожных карт идет постоянно (во всяком случае, про обсуждение говорят, хотя содержание неизвестно), но решений, на самом деле, нет никаких, - отметил в интервью Thinktanks.by Рыгор Астапеня.





- Мы регулярно, раз в месяц как минимум, слышим, что вот-вот будет прорыв, что стороны к чему-то там близки — но ничего не происходит. Поэтому есть определенный скепсис по поводу финала переговоров — может быть, вообще ничего не подпишется?»









Как считает эксперт, «определенная часть документов все же будет подписана, остальные, похоже, будут привычно обсуждаться и далее — год, два, больше». «Достаточно понятно и очевидно, что Минск не особенно хочет большого сближения с Россией. Но, может быть, наконец-то, Беларусь и Россия подпишут соглашение по роумингу? На мой взгляд, красноречивое свидетельство успешности переговоров, в принципе же — простой документ, простое решение, но даже с ним есть довольно большие сложности», - сказал Рыгор Астапеня.

Особенности: без привычной мягкости

«Россия в этом году не была доброй к Александру Лукашенко. Россия знает, что у Беларуси не хватает ресурсов. В Кремле тоже знают, что в следующем году Александр Лукашенко как-то собирается переизбраться — и Кремль пока не дает ему никаких серьезных ресурсов для облегчения этой операции. Например, за российские деньги увеличить зарплаты, пенсии, социальный капитал, персональную популярность поднять в конце концов. То есть никакой мягкости в обхаживании Минска, никаких уступок несговорчивому Лукашенко в этом году не было. Это совсем непохоже на прежние предвыборные годы, когда Москва помогала материально под выборы — и помогала существенно», - отметил Рыгор Астапеня.

Статус политического изгоя никуда не делся

Что касается одной из популярных версий последних дней— причастности Кремля к созданию фильма «Deutsche Welle» об убийстве белорусских политиков в 90-х годах, то, по словам Рыгора Астапени, «это довольно удобная позиция — оценивать все неприятное для Лукашенко как «руку Москвы». «В принципе, действительно, сейчас все проблемы белорусского руководителя являются удобными для Москвы. Они все снижают степень его способности противостоять напору Кремля. Лично я «руку Москвы» в этом не ищу и не склонен видеть. Но при этом отмечу, что в этой ситуации не стоит становиться абсолютным скептиком и отрицать любую версию, равно как и полностью брать на веру, что признания в фильме полностью инспирированы Москвой.









У нас просто недостаточно информации, но то, что прозвучало в фильме, в интервью бывшего спецназовца Юрия Гаравского, все же действительно снижает уровень тепла в отношениях Беларуси и Запада. Мне кажется, что если бы фильм появился накануне недавнего визита министров иностранных дел Финляндии и Швеции в Минск, то визит был бы отменен, возможно, явно бы причина не звучала, но европейские министры отказались бы от поездки в белорусскую столицу. Все это показывает, что Беларусь не может сбежать от своего прошлого и статус белорусского государства как политического изгоя никуда не исчез», - считает Рыгор Астапеня.



