Совет Безопасности 19 декабря одобрил новый План обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. А Лукашенко подписал решение Главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директиву на оборону страны.





Безусловно, все документы засекречены, об их содержании можно только гадать.





Александра Алесина смоделировать главные угрозы для Беларуси и возможные методы борьбы с ними. Беларуская праўда попросила военного обозревателясмоделировать главные угрозы для Беларуси и возможные методы борьбы с ними.





- Все документы, принятые на Совете безопасности, имеют гриф «секретно» или «совершенно секретно». Лукашенко только в общих чертах заявил, что будет пересмотрен план обороны. В случае изменения геополитической и военно-стратегической ситуации этот документ корректируется. Наверное, нам придется домысливать, что же содержит указанный документ.





Прежде всего, изменения коснулись стадии вхождения в войну, или что такое предвоенный угрожаемый период и каким образом он может перерасти в войну. Здесь следует обратить внимание на положения генерала Герасимова, начальника Генштаба Российской Федерации, высказанные несколько лет назад; его называют отцом российской версии современной гибридной войны. Россия использовала ряд положений военной доктрины в Украине, на Донбассе.





Один из главных элементов гибридной войны, ее затравка, – информационная война, которая начинается с информационной агрессии, с информационного противоборства и ведется на всем протяжении войны. Гибридная война стартует с информационной агрессии. Во всех передовых странах мира уже созданы информационные войска, подразделения, в том числе и в Российской Федерации.





- В Беларуси информационных войск нет?





- Возможно, называются иначе, но в ряде ведомств уже созданы подразделения, ответственные за борьбу на информационном поле, не только в военном ведомстве, но, как я понимаю, в КГБ, Беларуский институт стратегических исследований работает над проблемой.





Следующий этап гибридной войны – ведение подрывных вооруженных действий, что, собственно, ранее и понималось под гибридными действиями: когда внутренняя оппозиция из плоскости политического противостояния переходит к вооруженному противодействию режиму. Создаются незаконные вооруженные подразделения, которые поддерживаются извне (финансово, информационно, политически, посредством предоставления помощи инструкторами, советниками, деньгами), и они ведут так называемую маневренную гибридную войну. Единица в этой войне – диверсионно-разведывательные группы, как это было в Украине. И потом, когда власть, силовые структуры обескровлены, лишены возможности контролировать территорию страны, тогда в ход идут местные силы. Именно они используют слабость государства и решают свою задачу – то ли прямой оккупации страны, то ли диктуют свою волю руководству, делая страну зависимой и управляемой от внешнего агента.









Думаю, примерно так выглядит ситуацию, которую прогнозируют в плане обороны. Лукашенко подчеркнул, что план обороны предназначен не только для военного ведомства, но и ряда других ведомств и частей государственного аппарата: думаю, это КГБ, МВД, Государственный пограничный комитет, перед которыми стоит задача не допустить ослабления государства перед напором информационной агрессии, предотвратить перетекание одной стадии в другую, а экстремистские элементы, способные взяться за оружие, нейтрализовать до начала вооруженной борьбы.





А если все-таки гибридные действия начались, в действие вступают силы специальных операций и спецподразделения, которые должны нейтрализовать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Если не удается нейтрализовать гибридную войну и на данном этапе, тогда Вооруженные силы всей своей мощью задушить поползновения агрессора. Таким угрозам должны противостоять силовые ведомства, государственный аппарат и Министерство обороны. Если раньше план обороны непосредственно касался Министерства обороны, военно-промышленного комплекса и смежных подразделений, то теперь практически вся государственная машина должна участвовать в нейтрализации угроз.





- Вся страна поставлена под ружье?





- Для начала – весь государственный аппарат, который задействует другие инструменты. Думаю, при выработке документа учтен не только украинский, но и сирийский, опыт, опыт всех конфликтов на Ближнем Востоке. Беларуская ситуация не аналогичная даже украинской, но приемы наших потенциальных противников, с некоторыми изменениями, применимы и к Беларуси.





Один из важных факторов, но не первейший, – выдвижение инфраструктуры НАТО и накапливание сил НАТО на территории сопредельных государств. Но руководство страны все же не мыслит прямой агрессии НАТО без прохождения стадии гибридной войны. Центр тяжести будет перенесен на предыдущую стадию: информационную агрессию, гибридные операции, действия незаконных формирований.





- Поскольку наиболее преуспела в гибридных войнах Россия, значит, план обороны скорректирован с учетом российского фактора?





- Не совсем так. Вспомним операции на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Ливия), то элементы гибридной войны успешно применялись Соединенными Штатами и союзниками. Гибридная война уже не является монополией одной страны. Но, как говорят, у Кремля много башен, вокруг Путина сосредоточены различные группы влияния. Путин – доминанта, вокруг которого группируются все остальные; пока он управляет этой стаей, думаю, дело ограничится информационной, экономической, политической борьбой. Но если Путин уйдет или ослабеет, я не исключаю, что информационная война может принять крайнюю остроту и в Беларуси начнутся поиски пророссийских элементов, которые можно использовать для проведения пророссийской политики.









Пока я считаю вооруженный сценарий маловероятным; у России еще достаточно экономических рычагов (газ, нефть), чтобы косвенно влиять на беларускую политику. У Кремля достаточно рычагов, чтобы удерживать Беларусь в орбите российской политики и военной стратегии. Поэтому гибридная война – запасной вариант, который может и не реализоваться; агрессией против Беларуси Россия поставит крест на интеграционной политике на всем постсоветском пространстве.











